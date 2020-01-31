وزير الإسكان يعتمد المخطط الاستراتيجى لـ فرسكور والمحلة والقرين

نشرت الجريدة الرسمية قرار اعتماد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المخطط الاستراتيجى العام لمدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط.





كما قرر وزير الإسكان، اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة القرين بمحافظة الشرقية.





وفى القرار نفسه اعتمد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان المخطط الاستراتيجى العام لمدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية.





‫وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد اعتمد فى وقت سابق، تعديل المخطط الاستراتيجي لمدينة برج العرب الجديدة، لتصبح مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا ولتلبية احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية، وجارٍ تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمداخل الرئيسية والبنية التحتية( مياه– صرف – كهرباء ) للمدينة بقيمة حوالي1.5مليار جنيه، وذلك في إطار الاهتمام بالبنية الأساسية الجاذبة للاستثمار بالمدن الجديدة.





‫وأضاف المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أن المدينة شهدت طفرة فى قطاع المرافق والطرق الداخلية ومنظومة فصل الصرف الصحى عن الصرف الصناعى، موضحًا أنه تم خلال 2019 الانتهاء من تنفيذ الطرق الداخلية والرئيسية للمجاورة الثانية، وجزء من المجاورة الأولي بالحي الخامس بالمدينة، وكذا الانتهاء من تنفيذ الطرق الداخلية للمجاورات (1 – 2 – 3)بالحي السابع، والطرق الداخلية لعدد (134عمارة) بالحي الثامن، والطرق الرئيسية بالحي السكني الثامن، وطريق المرور بقيمة 100 مليون جنيه، وجارٍ التجهيز لطرح أعمال تنسيق الموقع والزراعة والتجميل لعمارات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.



