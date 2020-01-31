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أخبار البلد

لنقل تكنولوجيا المحاصيل المحمية.. بروتوكول تعاون بين مصر والمجر

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:36 م
تقاوي الطماطم
تقاوي الطماطم
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قال خبير الزراعات المحمية شريف غالي إنه تم التعاقد مع وفد مجرى من أشهر خبراء الزراعات المحمية واستخدام نظم تتبع المحاصيل، لإنتاج بذور الخضر وتقاوى الطماطم المخصصة للتصدير بتكنولوجيا أوروبية. 

وأضاف خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه «الجدعان» على فضائية القاهرة والناس2 ، إن الهدف من زيارة وفد خبراء المجر هو اختراق أسواق أوروبا عن طريق المجر التي تعتبر بوابة شرق أوروبا، لأنها قادرة على توزيع كل المحاصيل والصناعات الغذائية المستوردة لأسواق الدول الأوروبية، إلى جانب التوسع في الزراعات المحمية وإنتاج البذور والتقاوى خاصة تقاوى الطماطم من الأصناف المخصصة للتصنيع التصديرى.

وأوضح غالى انه سيتم توقيع اول بروتوكول زراعى بين المجر ومصر لنقل تكنولوجيا تتبع المحاصيل المحمية الأوروبية إلى المزارع والمنتج المصرى، الى جانب المساهمة في دعم المشروع القومى لإنتاج التقاوى، وزيادة إنتاجية مشروع الزراعات المحمية. 

من جانبه، قال خالد أبو سمرة خبير زراعى، أن مصر قادرة على إنتاج أفضل أنواع البذور والتقاوي باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي سوف يوفرها الخبراء المجريين، إلى جانب أنه سيتم المساهمة بالتكنولوجيا الأوروبية في دعم المشروع القومى لإنتاج البذور والتقاوى ومشروع الصوب المحمية، لافتًا الى ان وفد خبراء المجر أكد على جاهزية مصر لهذه النوعية من المشروعات والتي تنفرد بها في منطقة الشرق الأوسط ويمكن من خلالها تصدير إنتاجها لأسواق العالم. 
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