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بين الناس

أهالي الكيلو 21 بالعجمي يستغيثون: مش عارفين نعيش من الزبالة

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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آلاء حسن
أرسل محمد عبده، شكواه إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد، يشكوى وجود كميات كبيرة من القمامة في شارع أكتوبر الكيلو 21 بحي العجمي محافظة الاسكندرية، مما يزعج أهالي المنطقة.

وتابع أن المنطقة لا يوجد بها عمال، مما يؤدي إلى تراكم القمامة بشكل كبير والمعروف بأن الشتاء يساعد على نشر الأوبئة والأمراض لذلك يجب اتخاذ خطوة لانتشال هذه القمامة من الشارع.

وطالب المسئولين ومحافظ الإسكندرية اللواء محمود الشريف، بضرورة الاهتمام وحل هذه المشكلة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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