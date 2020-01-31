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محافظات

سفينة مهجورة.. تفاصيل ظهور بقعة زيتية بأحد الشواطئ بالغردقة

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:39 م
تفاصيل ظهور بقعة
تفاصيل ظهور بقعة زيتية بأحد الشواطئ بالغردقة
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إبراهيم جادالله
تلقى حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر،اليوم الجمعة، بلاغًا يفيد بوجود تلوث زيتي بأحد شواطئ الجنوبية لمدينة الغردقة، تم إخطار غرفة عمليات البحر الأحمر والمحميات والجهات المعنية للتأكد من الواقعة والتعامل معها.

وقال رئيس جمعية الإنقاذ البحري، إن البلاغ جاء من أحد مراكب الصيد الذي رصد وجود تسرب زيتي، وتم تحديد الموقع، مشيرًا أنه تم على الفور تحرك الجهات المختصة للتعامل مع الواقعة.

ومن جانب آخر، أكد الدكتور تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر، في تصريحات أن سبب العثور على بقعة زيت بأحد شواطئ الغردقة جاء عقب حدوث تسرب كمية منه بسفينة مهجورة نتيجة ثقب بداخلها، مشيرًا إلي أنه تم احتواء التسريب وجار التعامل مع الواقعة.

وأوضح مدير محميات البحر الأحمر، فور تلقى البلاغ انه تم تحريك فريق عمل لاحتواء بقعة الزيت التى تم رصدها.


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