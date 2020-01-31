5 مليارات دولار استثمارات إنجليزية.. الدول الأكثر استثمارا في مصر

احتفظت مصر للسنة الثانية بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا وذلك وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد).





ويستعرض موقع "صدى البلد" حجم استثمارات الدول الأكثر استثمارا فى مصر وتأتى الإمارات العربية المتحدة فى المرتبة الأولى بإجمالى استثمارات تبلغ نحو 6.150 مليار دولار و رأسمال مصدر 16.866 مليار دولار واكثر من 1000 شركة إماراتية عاملة فى مصر.





وتأتى المملكة العربية السعودية فى المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات الأجنبية على الأراضى المصرية باجمالى 6.100 مليار دولار و رأسمال مصدر 22.705 مليار دولار و اكثر من 4000 شركة فى مصر.





وجاءت المملكة المتحدة "بريطانيا" فى المركز الثالث باستثمارات تتجاوز 5.400 مليار دولار و رأسمال مصدر نحو 16.266مليار دولار وأكثر من 1400شركة .





يشار إلى أن مصر والقارة الأفريقية تجرى العديد من المشاروات مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى لعقد اتفاقيات تجارية ثنائية و هذا ما أظهرته قمة الاستثمار بين المملكة المتحدة و القارة الأفريقية بالعاصمة البريطانية لندن فى وقت سابق من الشهر الجارى.





و تأتى الكويت فى المرتبة الرابعة بإجمالى استثمارات نحو 3 مليارات دولار و رأسمال مصدر نحو 8.527 مليار دولار بعدد شركات تتجاوز 1100 شركة .





وتأتى جزر كايمان فى المرتبة الخامسة بإجمالى استثمارات نحو 2.752 مليار دولار و رأسمال مصدر نحو 6.237 مليار دولار بعدد شركات تتجاوز 100 شركة .





وجزر كايمان هي إقليم ما وراء البحار بريطانية تقع في غرب البحر الكاريبي وتتألف من جزر كايمان العظمى وكايمان براك وكايمان الصغر.





وفى المرتبة السادسة تاتى هولندا بإجمالى استثمارات 2.653 مليار دولار ورأسمال مصدر 4.265 مليار دولار و عدد شركات تتجاوز 500 شركة.





وتحتل المرتبة السابعة الاستثمارات الليبية بإجمالى 2.420 مليار دولار و رأسمال مصدر 5.185 مليار دولار و 872 شركة .





وتأتى الولايات المتحدة الأمريكية فى الثامنة بإجمالى استثمارات 2.340 مليار دولا وعدد شركات تتجاوز 1200 شركة برأسمال مصدر 10 مليارات دولار.





يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية أعلنت عن أحدث تقارير اتجاهات الاستثمار الصادرعن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) و التى جاء فيها أن مصر سجلت تدفقات بلغت 8.5 مليار دولار خلال عام 2019، محققة زيادة قدرها 5% مقارنة بالعام السابق .





وتضمن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2019 التى اعلنته السعيد أن الاستثمار الأجنبي في مصر كان يميل نحو صناعة النفط والغاز، حيث جذبت اكتشافات مصر المهمة لاحتياطيات الغاز في الخارج استثمارات من الشركات متعددة الجنسيات، وأصبحت مصر مصدرًا صافيًا للغاز في يناير 2019.