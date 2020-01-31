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فن

ربنا يرحمك.. شيرين رضا تنعى الراحل خالد بشارة

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:50 م
شيرين رضا
شيرين رضا
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سعيد فراج
نعت الفنانة شيرين رضا، المهندس خالد بشارة رئيس مجلس إدارة النادي والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، إثر حادث أليم.

ونشرت شيرين رضا، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، قالت فيها: «ربنا يرحمك يا خالد ويصبر أهلك وأصحابك #خالد_بشارة». 

وقال نادي الجونة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: "ببالغ الحزن ينعي نادي الجونة رحيل المهندس خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة النادي، والذي ودعنا في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر حادث أليم.. راجين من المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

ولقى المهندس خالد بشارة رئيس نادي الجونة صباح اليوم الجمعة مصرعه إثر حادث أليم بالقرب من ميدان الرماية بالجيزة عن عمر ينهاز 48 عاما.

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