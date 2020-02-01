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سفيرنا في الصين: 306 مصريين أبدوا رغبتهم في العودة.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 12:30 ص
السفير محمد البدري
السفير محمد البدري
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محمد حليم قنديل

قال السفير
الدكتور محمد البدري سفير مصر فى الصين، إن عدد المصريين الطلبة الذين يقيمون فىمقاطعة ووهان يبلغ عددهم 345 طالبا بعائلاتهم.



وأضاف السفير محمد البدري، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن هناك 306 مصريين أبدوا رغبتهم فى العودة من الصين الى مصر.


وتابع: أنه يتم التواصل مع الجهات الصينية لبدء إجراءات عودة المصريين إلى مصر من مدينة ووهان الصينية.

وأوضح: أن مدينة ووهان الصينية تعتبر تحت الحصار الكامل لأنها تمتلك 60% من الحالات المصابة بفيروس الكورونا، مضيفا أن المطار بتلك المدينة يكون زحمة جدا.


وأشار إلى أنه تواصل مع وزير الخارجية المصري لمتابعة إجراءات عودة المصريين من الصين.

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