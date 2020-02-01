بمكونات من مطبخك .. أسهل وصفة لتفتيح ونضارة البشرة في دقائق

ترغب العديد من الفتيات في الحصول على بشرة نضرة وفاتحة مما يزيد من جاذبيتها ، وقد يظن البعض أن البحث عن خلطة بسيطة وفعالة في غاية الصعوبة، ولكن كشف موقع "wiki how" عن وصفة طبيعية ستكون هي خيارك الأول في كل وقت.





• مقادير أسهل وصفة لنضارة وتفتيح البشرة:

بياض بيضة

ملعقة عسل

عصير نصف ليمونة ٢

ملعقة ماء أرز

مناديل ورقية





• طريقة عمل أسهل وصفة لنضارة البشرة:





- قومي بمزج المكونات السابقة معا في وعاء مناسب، وبواسطة الفرشاة ابدأي بوضع الخليط على وجهك.

- ضعي طبقة واحدة من الوصفة على وجهك ثم افردي فوقها طبقة ورق مناديل، حتى تغطي وجهك بالكامل ما عدا منطقة تحت العينين والشفاه.

- كرري هذه الخطوة مرة أخرى لتصبح لديك طبقة كثيفة من الخلطة.

- اتركي الماسك حتى يجف على بشرتك تماما، وازيلي المناديل من أحد الأطراف، ستلاحظين أن هذا الماسك قام بتنظيف بشرتك بعمق وخلصك من الرؤوس السوداء إضافة إلى تفتيح البشرة.