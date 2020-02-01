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مرأة

بمكونات من مطبخك.. أسهل وصفة لتفتيح ونضارة البشرة في دقائق

السبت 01/فبراير/2020 - 02:01 ص
بمكونات من مطبخك
بمكونات من مطبخك .. أسهل وصفة لتفتيح ونضارة البشرة في دقائق
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رضوى حسام
ترغب العديد من الفتيات في الحصول على بشرة نضرة وفاتحة مما يزيد من جاذبيتها، وقد يظن البعض أن البحث عن خلطة بسيطة وفعالة في غاية الصعوبة، ولكن كشف موقع "wiki how" عن وصفة طبيعية ستكون هي خيارك الأول في كل وقت. 

• مقادير أسهل وصفة لنضارة وتفتيح البشرة:
بياض بيضة
 ملعقة عسل 
عصير نصف ليمونة ٢
 ملعقة ماء أرز 
مناديل ورقية

طريقة عمل أسهل وصفة لنضارة البشرة:

- قومي بمزج المكونات السابقة معا في وعاء مناسب، وبواسطة الفرشاة ابدأي بوضع الخليط على وجهك.
- ضعي طبقة واحدة من الوصفة على وجهك ثم افردي فوقها طبقة ورق مناديل، حتى تغطي وجهك بالكامل ما عدا منطقة تحت العينين          والشفاه. 
- كرري هذه الخطوة مرة أخرى لتصبح لديك طبقة كثيفة من الخلطة.
- اتركي الماسك حتى يجف على بشرتك تماما، وازيلي المناديل من أحد الأطراف، ستلاحظين أن هذا الماسك قام بتنظيف بشرتك بعمق          وخلصك من الرؤوس السوداء إضافة إلى تفتيح البشرة.
- اغسلي وجهك بماء دافئ ورطبي بشرتك
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