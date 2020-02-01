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فن

شاهد.. سميحة أيوب في كواليس مسلسل نساء من دهب

السبت 01/فبراير/2020 - 01:56 ص
سميحة أيوب
سميحة أيوب
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شيرى نبيل
نشرت الإعلامية إنجي علي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام " صورة تجمعها بسميحة أيوب، والمخرج وائل إحسان، في كواليس تصوير مسلسل "نساء من دهب ".

وعلقت علي الصورة : "من كواليس مسلسل نساء من دهب والفنانة القديرة سميحة أيوب، والمخرج الأستاذ وائل إحسان، انتظرونا في رمضان 2020، إنتاج شركة سيدرز برودكشن للمنتج الأستاذ صادق الصباح".

مسلسل "نساء من ذهب"، بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وسهر الصايغ، وغيرهم، ومن إخراج وائل إحسان، وإنتاج صادق الصباح، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2020.

المسلسل تدور قصته حول 4 سيدات يقعن في مواقف كوميدية، وهو مأخوذ عن فورمات مسلسل أمريكي من إنتاج ديزني.
شاهد.. سميحة أيوب في كواليس مسلسل نساء من دهب
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