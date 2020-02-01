الغندور: أمم أوروبا سبب عدم استدعاء حكم من صفوة أوروبا للسوبر المصري.. تفاصيل

قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إنه يواجه مشكلة بخصوص استدعاء حكم من "صفوة" أوروبا من أجل إدارة مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.





وقال جمال الغندور في تصريحاته لقناة "الحدث اليوم" الفضائية: "هناك مشكلة بخصوص استدعاء أحد حكام الصفوة في أوروبا من أجل إدارة مباراة كأس السوبر المصري القادمة التي ستكون في الإمارات."





وتابع: "بطولة أمم أوروبا المنتظرة في الصيف القادم لها معايير خاصة، وهي أن الحكام المرشحين لإدارة مبارياتها يمنعون من مغادرة القارة قبل عدة أشهر من موعدها، ولو نتذكر نفس الأمر حدث في مباراة عام 2016 بين الأهلي والزمالك."





وأضاف: "سنحاول التوصل إلى حكم مناسب من أوروبا يستطيع إدارة مباراة الأهلي والزمالك من خلال الاتصالات بأطراف مختلفة، مباراة الأهلي والزمالك هي الوحيدة التي تقرر أن يكون لها استثناء بحيث تقام بحكم أوروبي، وبخلاف ذلك ستكون كل المباريات بحكام مصريين."





وتقام مباراة كأس السوبر بين الأهلي الزمالك في 20 فبراير، بينما تنطلق بطولة أمم أوروبا في يونيو القادم.