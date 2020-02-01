مقال الإيكونوميست عن إنجازات إلهام أبو الفتح.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على قناة "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، السبت.
بوابة أخبار اليوم
مصر والسودان وإثيوبيا يتفقون على جدول خطة
ملء سد النهضة في مراحل
بوابة الأهرام
وزيرة الصحة تتابع ميدانيا خطة التأمين الطبي
لاستقبال المصريين القادمين من الصين
مجلة الإيكونوميست المصرية
مقال بقلم أشرف الليثي عن الإنجازات الصحفية الشخصية لـ "إلهام أبو الفتح" تحت عنوان «إلهام أبو الفتح»
المصري اليوم
«الوزراء» ينفي إجبار السائقين على استخدام
الطيران الداخلي للتنقل بين المدن السياحية