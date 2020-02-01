مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يخشى مفاجأت بلاتينيوم بـ دوري أبطال أفريقيا

يستضيف فريق النجم الساحلي التونسي نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى فريق النجم الساحلي بقيادة مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.





على الجانب الآخر يطمح فريق بلاتينيوم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليتوال، لحفظ ماء الوجه، بعد فقدان فرصة التأهل.





وفي حال هزيمة النجم الساحلي أمام بلاتينيوم سيتأهل الأهلي إلى دور الثمانية، دون النظر على نتيجتة أمام الهلال، في المباراة التي تجمعهما في نفس التوقيت.



