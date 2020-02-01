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رياضة

مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يخشى مفاجأت بلاتينيوم بـ دوري أبطال أفريقيا

السبت 01/فبراير/2020 - 09:28 ص
فريق النجم الساحلي
فريق النجم الساحلي
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محمد السعيد
يستضيف فريق النجم الساحلي التونسي نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
ويسعى فريق النجم الساحلي بقيادة مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

على الجانب الآخر يطمح فريق بلاتينيوم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليتوال، لحفظ ماء الوجه، بعد فقدان فرصة التأهل.

وفي حال هزيمة النجم الساحلي أمام بلاتينيوم سيتأهل الأهلي إلى دور الثمانية، دون النظر على نتيجتة أمام الهلال، في المباراة التي تجمعهما في نفس التوقيت.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ 10 نقاط، ويحل النجم الساحلي  ثانيا بـ 9 نقاط، بفارق الأهداف عن  الهلال صاحب المركز الثالث، بينما يتواجد بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من دوري أبطال أفريقيا، الزمالك مع أول أغسطس، مازيمبي مع زيسكو، اتحاد الجزائر مع بيترو أتلتيكو، صن دوانز مع الوداد، شبيبة القبائل مع الترجي، الرجاء مع فيتا كلوب.
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