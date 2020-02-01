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تعليم

جامعة أسيوط تشارك في أسبوع شباب فتيات الجامعات المصرية الخامس

السبت 01/فبراير/2020 - 12:56 م
أسبوع شباب فتيات
أسبوع شباب فتيات الجامعات المصرية الخامس
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قســـم التعليــــم
فوض الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط نائبه الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب لترأس وفد الجامعة المشارك فى وقائع أسبوع شباب فتيات الجامعات المصرية الخامس والمنعقد بجامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير إلى 6 فبراير القادم 

وتقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وحشد من رؤساء الجامعات المصرية ونوابهم و بمشاركة نحو3500 طالبة من 25 جامعة مصرية.

وأكد الدكتور شحاتة غريب  نائب رئيس جامعة أسيوط ،أن مشاركة جامعة أسيوط فى أسبوع شباب فتيات الجامعات المصرية الخامس تأتي فى إطار حرصها على المشاركة فى كافة اللقاءات القمية التى تنعقد بشتى الجامعات المصرية من أجل دعم الأنشطة الطلابية فى مختلف المجالات

وأضاف أن وفد جامعة أسيوط يضم أكثر من 122 طالبة من مختلف كليات الجامعة إلى جانب هيئة الإشراف، حيث من المقرر أن يشارك الوفد فى العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية والعلمية، بالإضافة إلى نشاط الجوالة والخدمة العامة .
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