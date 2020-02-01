جامعة أسيوط تشارك في أسبوع شباب فتيات الجامعات المصرية الخامس

فوض الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط نائبه الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب لترأس وفد الجامعة المشارك فى وقائع أسبوع شباب فتيات الجامعات المصرية الخامس والمنعقد بجامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير إلى 6 فبراير القادم





وتقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وحشد من رؤساء الجامعات المصرية ونوابهم و بمشاركة نحو3500 طالبة من 25 جامعة مصرية.





وأكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط ،أن مشاركة جامعة أسيوط فى أسبوع شباب فتيات الجامعات المصرية الخامس تأتي فى إطار حرصها على المشاركة فى كافة اللقاءات القمية التى تنعقد بشتى الجامعات المصرية من أجل دعم الأنشطة الطلابية فى مختلف المجالات



