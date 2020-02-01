الريال ضد أتلتيكو مدريد.. تعرف على حظوظ كل فريق للفوز بالثلاث نقاط

يستضيف فريق ريال مدريد، جاره اللدود أتلتيكو مدريد، اليوم، السبت، في ديربي العاصمة الإسبانية "مدريد"، ضمن منافسات الجولة رقم 22 من الدوري الإسباني "الليغا".



وتعد حظوظ ريال مدريد لاقتناص الثلاث نقاط أمام جاره اللدود أتلتيكو هي الأكثر حيث توهج الأبيض خلال الفترة الماضية وعاد للطريق الصحيح مع اسطورته زيدان المدير الفني الحالي .





الإصابات

وترجح كافة اللاعبين لريال مدريد حيث يعاني من غيابين فقط وهم هازارد وجاريث بيل وهو ما لا يؤثر عليهم في ظل مشاركتهم المتقطعة دائما في حين يقدم بنزيما أداء قوي خلال الفترة الماضية ومن المتوقع ان يسجل ويقود فريقه للفوز اليوم في حين يغيب فيليكس جواو و مهاجم أتلتيكو دييجو كوستا بسبب الإصابة بجانب كيران تريبير وسانتياجو ارياس خوسيه خيمينيز وهم الأوراق الرابحة للفريق .





سلسلة انتصارات مقابل هزائم

ريال مدريد نجح مع مديره الفني زيدان العودة للطريق الصحيح والتتويج بلقب بطولة السوبر علي حساب جاره منذ ايام قليلة ونجح في صدارة الدوري الاسباني مستغلا تعثر الغريم التقليدي برشلونة .





في حين يعاني فريق أتليتكو مدريد من الأزمات وعدم وجود تجديد للدماء والأفكار سيميوني مدرب أتليتكو واحتلاله المركز الخامس خلف إشبيلية وخيتافي بجانب خروجه المذل امام فريق ليونيسا الذي يلعب في دوري القسم الثالث.







