وزير الأوقاف ومحافظ أسوان يشهدان فعاليات المعسكر التثقيفي السابع للأئمة .. فيديو وصور

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات المعسكر التثقيفى السابع للأئمة بحضور الدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا الأسبق ، والدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة .

وقدم وزير الأوقاف شكره وتقديره لمحافظ أسوان على حفاوة الإستقبال ، وحرصه وتعاونه الكامل لمناقشة المشروعات المشتركة بين الوزارة والهيئة المصرية للأوقاف والمجموعة الوطنية والمحافظة حيث أن أسوان تضم العديد من الأنشطة الإقتصادية التى تنفذ من خلال هذه الجهات وأبرزها تسليم 4920 وحدة سكنية بمشروع إسكان الأوقاف بنظام الإيجار بحى الصداقة الجديد من أجل توفير المسكن الآمن والملائم للطبقات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر إحتياجًا .

ولفت وزير الأوقاف إلى أن المعسكر التثقيفى والدورة التدريبية للأئمة بأسوان تعتبر بمثابة مفتاح العلم والتأهيل المستمر حيث أن أسوان تضم 8 مدارس علمية ، بجانب 48 مدرسة قرأنية ، بالإضافة إلى 6 فصول لمحو الأمية ومركز ثقافى والتى وجه لضرورة التوسع فيها خلال الفترة القادمة .

وأشار الدكتور محمد مختار جمعه إلى أنه تم خلال المعسكر التثقيفى التحفيز على الدفاع عن الوطن والنبل والشهامة وهو الذى يتطلب بأن يحصن الأنسان نفسه بطاعة الله والعلم النافع بإعتبار ذلك أحد أهم الوسائل فى إصلاح المجتمع ، موجهًا إلى ضرورة أن تركز الدروس والقوافل على منظومة القيم والأداب العامة وهو ما يؤكد على البرهان الصادق على صدق الإيمان وصحة العبادة ، مع ترسيخ روح الولاء والإنتماء الوطنى وإحترام الكبير وحب الوطن .

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية الشكر لوزير الأوقاف على ما يتم بذله من فكر وتجديد وتنوير للخطاب الدينى ، بجانب ما تقدمه الوزارة من دعم كبير لأسوان وهى تسير بخطى ثابته مع الدولة المصرية .

كما أشاد المحافظ بحرص الدكتور محمد مختار جمعة على مشاركة أسوان فى إحتفالاتها بالعيد القومى الـ 49 ، مؤكدًا على حجم التعاون الوثيق الموجود بين الوزارة والمحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة حيث وجه الوزير بضرورة نهوها فى توقيتاتها الزمنية المحددة لها ، بجانب موافقته على إنشاء مدرسة بكوم أمبو تضم 16 فصل ، ومسجد على مساحة 1500 م2 وذلك على نفقة الوزارة .

كما أن ما شهدته خطبة الجمعة أمس للدكتور مختار جمعة بالمسجد الجامع بعنوان " علو الهمة سبيل نهضة الأمم المتحضرة " يبعث رسائل للجميع بالعمل على تحقيق هدفه فى الحياة بأن يؤدى عمله بوطنية وإخلاص وهو ما يعود بالنفع على مجتمعه ووطنه وأسرته .

وفى نهاية اللقاء الموسع مع الأئمة قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده البناءة فى مجال الدعوة وحرصه على التعاون المتواصل والمستمر مع المحافظة لإنهاء المشروعات المشتركة بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى .