وزير خارجية الكويت: نقدر جيدا مساعي السلام الأمريكى بالقضية الفلسطينية

قال أحمد ناصر محمد، وزير الخارجية الكويتى: إن الكويت تقدر جهود الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بمساعى السلام بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى .









وأكد أحمد ناصر، خلال كلمته بالمؤتمر الطارئ الذى عقدته جامعة الدول العربية لبحث تداعيات القضية الفلسطينية، أن القضية الفلسطينية محورية وليست مهمة للعالم العربى والإسلامى فحسب وإنما للمجتمع الدولى بأسره كونها قضية عدالة ، حق وضمير .

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ولفت وزير الخارجية الكويتى ، لموقف دولة الكويت القوى والثابت لخيارات الشعب الفلسطينى وأن الحل العادل هو ما لا ينتقص من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى ولا يتنافى مع القرارات الدولية والأممية .









وقد عقدت جامعة الدول العربية اليوم السبت دورة غير عادية للرد على عملية إحلال السلام في الشرق الأوسط أو ما يسمى بصفقة القرن.





وكان سفير دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، أعلن أول أمس الخميس، أن الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة أمس الجمعة، للمشاركة في أعمال الاجتماع غير العادي "الطارئ" لوزراء الخارجية العرب، إضافة إلى أن وزراء الخارجية سيستمعون من أبو مازن للموقف الفلسطيني حول الخطة الأمريكية للسلام، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضي، وبحث سبل مواجهة جميع المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.



