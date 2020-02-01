AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير خارجية الكويت: نقدر جيدا مساعي السلام الأمريكى بالقضية الفلسطينية

السبت 01/فبراير/2020 - 03:58 م
أحمد ناصر محمد ،
أحمد ناصر محمد ، وزير الخارجية الكويتى
Advertisements
شيرين عادل
قال أحمد ناصر محمد، وزير الخارجية الكويتى: إن الكويت تقدر جهود الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بمساعى السلام بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى


وأكد أحمد ناصر، خلال كلمته بالمؤتمر الطارئ الذى عقدته جامعة الدول العربية لبحث تداعيات القضية الفلسطينية، أن القضية الفلسطينية محورية وليست مهمة للعالم العربى والإسلامى فحسب  وإنما للمجتمع الدولى بأسره كونها قضية عدالة ، حق وضمير . 
.

ولفت وزير الخارجية الكويتى ،  لموقف دولة الكويت القوى والثابت لخيارات الشعب الفلسطينى وأن الحل العادل هو ما لا ينتقص من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى ولا يتنافى مع القرارات الدولية والأممية . 


وقد عقدت جامعة الدول العربية اليوم السبت دورة غير عادية للرد على عملية إحلال السلام في الشرق الأوسط أو ما يسمى بصفقة القرن.

وكان سفير دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، أعلن أول أمس الخميس، أن الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة أمس الجمعة، للمشاركة في أعمال الاجتماع غير العادي "الطارئ" لوزراء الخارجية العرب، إضافة إلى أن وزراء الخارجية سيستمعون من أبو مازن للموقف الفلسطيني حول الخطة الأمريكية للسلام، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضي، وبحث سبل مواجهة جميع المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل القاهرة

اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث خطة ترامب للسلام.. بث مباشر

محمود عباس: جلسنا مع الإسرائيليين في مفاوضات أوسلو دون علم الأمريكان

شكري: شرعية القضية الفلسطينية لا تخصها وحدها فهي ترتبط بأساس النظام الدولي

سامح شكري: استعادة فلسطين لحقوقها السيادية يتيح لها هذه الامتيازات

سامح شكري: الأيادي العربية ممدودة لتحقيق أهداف القضية الفلسطينية

ترشيحاتنا

بعد قضية القتل.. نانسي عجرم متهمة بالسرقة.. تفاصيل مثيرة

رسالة من مجدي عبد الغني لبعثة الأهلي في السودان.. شاهد

أبومازن يعلن قطع العلاقات مع أمريكا

بسبب الولادة القيصرية.. طبيب يشوه وجه طفل أثناء الولادة.. صور

كفاكم تجارة.. هجوم فلسطيني عنيف ضد أردوغان وحكومته.. تفاصيل

الاتحاد الدولي يمنع ارتداء هذه الأحذية الرياضية ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار رينو renault اليوم في مصر بعد الهبوط الأخير.. صور

ولي عهد دبي يرفع علمي السعودية والإمارات عقب تتويجه بكأس الملك سلمان للقدرة

30 ألفا للمرة الثانية.. أسعار بيجو peugeot تنخفض 60 ألف جنيه خلال أسبوع.. صور