الشوط الأول.. صن داونز يتقدم على الوداد بهدف نظيف بدوري أبطال أفريقيا

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة صن داونز والوداد بتقدم الأول بهدف نظيف والتي تقام حاليا على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في إطار الجولة السادسة من المجموعة c من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة من جانب فريق صن داونز حيث استطاع الوصول لمرمى فريق الوداد في أكثر من مناسبة حتى استطاع تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط بلحظات وذلك عن طريق ريكاردو ناسيمنتو.





وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب وداد الأمة.





ويحتل فريق صن داونز صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة بينما يأتي فريق الوداد في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.