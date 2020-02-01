لو عايز تعمل مشروع.. اعرف التسهيلات المقدمة من المحليات

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إن عدد المشروعات التي تم تمويلها"عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك"قد بلغ 1632 مشروعا بقيمة 275 مليون و600 ألف جنيه والتي وفرت 2732 فرصة عمل،وذلك خلال عام 2019 "بزيادة قدرها 7% في قيمة القروض والتمويل مقارنة بعام 2018 "، والذي بلغت فيه قيمة القروض 255 مليون و200 ألف جنيه، لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية.





أكد المحافظ أن تكون الأولوية في التمويل للمشروعات العاملة في القطاعات والأنشطة الإنتاجية والصناعية ،والتركيز على أهمية تلك المشروعات وعوائدها المتعددة في العديد من الجوانب من توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق من هذه المنتجات،وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من جهاز تنمية المشروعات والبنوك لمساعدة المواطنين في عمل دراسات جدوى متكاملة لنوعية المشروعات الإنتاجية والصناعية،فضلا عن أهمية التعاون في مجال التسويق والترويج لمنتجات تلك المشروعات.

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جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الدوري الذي تعده نهى محمد مدير مشروعك على مستوى المحافظة،وسامح ماهر مساعد مدير مشروعك على مستوى الوحدات المحلية،حيث يتم التقدم للحصول على القروض يتم من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع (الشباك الواحد) ويتم تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة ويتم تطبيق مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جدا بسعر عائد 5%(عائد بسيط ومتناقص)لمن تنطبق عليهم الشروط "عدا المشروعات التجارية"في حين تكون الفائدة 10.5% للقروض (أكبر من 25 ألف جنيه من خلال بنك مصر) و16% للقروض "اقل من 25 ألف جنيه" ، وكذا الحصول على الترخيص المؤقت للمشروع عند الطلب.









فيما أضاف سامح ماهر مساعد مدير مشروعك،إلى تكليفات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين والمستفيدين من خلال لجان بالمراكز،والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المختلفة المشاركة في المشروع وكذا استقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات وحل المشكلات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع ولتحقيق الغرض منه.







