ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد | القائم يحرم الروخي بلانكوس من التقدم أمام الملكي

انتهت 30 دقيقة من عمر الشوط الأول بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب سانتياجو برنابيو فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري الإ سباني الممتاز .





جاءت الخطورة الأولى في المباراة عند الدقيقة السابعة، بعدما أرسل توني كروس عرضية متقنة من الجبهة اليسرى إلى سيرجيو راموس داخل منطقة الجزاء، ليحولها المدافع الإسباني بقدمه اليسرى تجاه المرمى لكنها مرت فوق العارضة .





وفي الدقيقة الـ11، عاد راموس ليهدد مرمى أتلتيكو مجددا بعدما استغل تمريرة أرضية من توني كروس بلا أي رقابة من مدافعي الروخي بلانكوس، لكنه سددها بغرابة بعيدة تماما عن المرمى.





واصل ريال مدريد الهجوم المتواصل على مرمى أتلتيكو بعدما حصل فالفيردي على الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليسددها على الفور، ولكن الكرة ذهبت بعيدة عن المرمى في الدقيقة الـ16.







وتألق كورتوا في إنقاذ ريال مدريد من فرصة هدف محقق فى الدقيقة 18، بعدما وجد فيرساليكو الكرة داخل المنطقة ليسددها أرضية لتصطدم بدفاع الفريق الملكي ويتصدى لها البلجيكي.

واستمر ضغط أتلتيكو مدريد بعدما سدد ساؤول الكرة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل في الدقيقة الـ19.





وكاد أتلتيكو مدريد من أحراز هدف التقدم في الدقيقة الـ24، بعد تسديدة فيتولو من زاوية صعبة داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيسر لمرمى الحارس تيبو كورتوا وتحولت إلى ضربة مرمى.





ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة، بينما يحتل أتليتكو مدريد المركز الخامس برصيد 36 نقطة.