AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد | القائم يحرم الروخي بلانكوس من التقدم أمام الملكي

السبت 01/فبراير/2020 - 05:35 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
Advertisements
حسن العمدة
انتهت 30 دقيقة من عمر الشوط الأول بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب سانتياجو برنابيو فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز .

جاءت الخطورة الأولى في المباراة عند الدقيقة السابعة، بعدما أرسل توني كروس عرضية متقنة من الجبهة اليسرى إلى سيرجيو راموس داخل منطقة الجزاء، ليحولها المدافع الإسباني بقدمه اليسرى تجاه المرمى لكنها مرت فوق العارضة .

وفي الدقيقة الـ11، عاد راموس ليهدد مرمى أتلتيكو مجددا بعدما استغل تمريرة أرضية من توني كروس بلا أي رقابة من مدافعي الروخي بلانكوس، لكنه سددها بغرابة بعيدة تماما عن المرمى.

واصل ريال مدريد الهجوم المتواصل على مرمى أتلتيكو بعدما حصل فالفيردي على الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليسددها على الفور، ولكن الكرة ذهبت بعيدة عن المرمى في الدقيقة الـ16.


وتألق  كورتوا في إنقاذ ريال مدريد من فرصة هدف محقق فى الدقيقة 18، بعدما وجد فيرساليكو الكرة داخل المنطقة ليسددها أرضية لتصطدم بدفاع الفريق الملكي ويتصدى لها البلجيكي.

واستمر ضغط أتلتيكو مدريد بعدما سدد ساؤول الكرة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل في الدقيقة الـ19.

وكاد أتلتيكو مدريد من أحراز هدف التقدم في الدقيقة الـ24، بعد تسديدة فيتولو من زاوية صعبة داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيسر لمرمى الحارس تيبو كورتوا وتحولت إلى ضربة مرمى.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة، بينما يحتل أتليتكو مدريد المركز الخامس برصيد 36 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واحدة بواحدة | راموس وبيكيه ينقذان مرمى برشلونة وريال مدريد في شوط أول سلبي

كلاسيكو الأرض | التعادل السلبي يفرض نفسه في نهاية المباراة رغم تفوق الريال

30 دقيقة.. ريال مدريد يتراجع بعد هدف كروس.. وفالنسيا يهاجم على استحياء

ريال مدريد يتفوق على فالنسيا بهدفين في كأس السوبر الإسباني بالسعودية.. فيديو

60 دقيقة.. ريال مدريد يضيع فرصة إضافة الهدف الثالث.. وفالنسيا يستسلم

ريال مدريد يقصي فالنسيا ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني

ترشيحاتنا

من علامات يوم القيامة.. آفة منتشرة بين الناس حذر منها الرسول

مقتل 259 شخصا وإصابة 12 ألفا آخرين.. حصيلة ضحايا كورونا في الصين

بعد تصدره تويتر .. تعرف على وسيم يوسف

ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده

تعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال والقنوات الناقلة

الثلج وصل التجمع.. حمدى المرغنى عن حالة الطقس: حسبي الله.. فيديو

AdvertisementS

الهزيمة لا تعني الوداع.. 3 فرص أمام الأهلي لانتزاع بطاقة التأهل الأفريقية من قلب السودان

تعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال والقنوات الناقلة

طبيب الأهلي يكشف حقيقة تجدد آلام محمد الشناوي قبل مباراة الهلال

تعرف على نتائج دوري ابطال افريقيا حتى الان ..6 فرق تأهلت

فى غياب 10 لاعبين .. الزمالك يكتفي بالتعادل السلبي أمام أول أغسطس خارج الديار

كلوب يحسم موقف محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

مازيمبي يفوز والزمالك يتعادل.. اِعرف ترتيب المجموعة بدوري ابطال افريقيا

الزمالك ضد أول أغسطس.. خاتم بامبو يعطل انطلاق الشوط الثاني

تهديدات بالقتل.. مرتضى منصور يكشف المستور فى أزمة مباراة السوبر الأفريقى بـ قطر.. تفاصيل

نشرة الرياضة.. مرتضى منصور يكشف حقيقة تهديد لاعبى الزمالك بالقتل.. طلب جديد من الهلال لـ كاف والجماهير

خلفا لـ ميدو.. أمونيكي مدرباً لمصر للمقاصة حتى نهاية الموسم

نهاية مسيرة فاطمة سامورا فى الاتحاد الأفريقى.. وغدا الكاف يعلن القرار النهائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار رينو renault اليوم في مصر بعد الهبوط الأخير.. صور

ولي عهد دبي يرفع علمي السعودية والإمارات عقب تتويجه بكأس الملك سلمان للقدرة

30 ألفا للمرة الثانية.. أسعار بيجو peugeot تنخفض 60 ألف جنيه خلال أسبوع.. صور