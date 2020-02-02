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مرأة

خليكي زي المشاهير.. فوائد غير متوقعة لـ اليوجا

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
تحرص العديد من النساء، لاسيما المشاهير على ممارسة رياضة السلام النفسى والروحى "اليوجا" ونجد العديد منهن تشارك صورها وهى تمارس هذه الرياضة، الأمر الذي يدفع الكثير للتساؤل حول أهمية هذه الرياضة.

قدم موقع bold sky فوائد اليوجا فتعرف عليها فى التقرير التالى:


- فوائد اليوجا للتخسيس وإنقاص الوزن: هناك أنواع من تمرينات اليوجا التي تساعدك على خسارة الوزن وتعمل تمارين اليوجا لتنشيط القلب مثل باور يوجا.

- التدرب على اليوجا يساعد على التخلص من التوتر وتساعدك على الشعور أكثر بالاسترخاء.

- اليوجا تساعد على زيادة مرونة الجسم بالأخص الظهر والأكتاف.

- اليوجا تحسن من طريقة جلوسك وهيئتك الإجمالية كما أنها تقلل من آلام الظهر.

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- ثبت علميا أن من أهم فوائد اليوجا التقليل من الاكتئاب.

- بما أن اليوجا تحسن من حالتك المزاجية والتوتر، فهي تساعدك على النوم بطريقة أفضل.

- تعطيك اليوجا طاقة كبيرة، ففي نهاية اليوم عندما تشعرين أنك استهلكت كل طاقتك، إلا أن القيام بجلسة يوجا سريعة ستساعدك على تجديد طاقتك والشعور بالانتعاش من جديد.

- يمكن لليوجا أيضا أن تحسن من حالة جسمك داخليا، فهي تنشط الأجهزة والدورة الدموية مما يساعد جسمك على التخلص من السموم.

- تعمل رياضة اليوجا على شد الجسم بالكامل وعضلاته.

- عند الإقبال على ممارسة اليوجا توقعي القيام بوضعية الوقوف على قدم واحدة كما ترين في الأفلام، فهذه الوضعية تعطيك قوة كبيرة وستشعرين أن جسمك أصبح أكثر اتزانا.

- رياضة اليوجا تعلمك أيضا فن التأمل، والذي بدوره يساعدك على التخلص من التوتر والأرق.


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