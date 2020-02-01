الجامعة العربية: عمليات السلام يجب تأسيسها على المرجعيات الدولية.. فيديو

قال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الوفد الفلسطيني هو صاحب القضية وهو المعني بالاجتماع وقد وافق على الخيارات التي طرحت وسارت الأمور بشكل إيجابي كما ان الجلسة المغلقة المختصة باعتماد القرار والنظر فيه لم تستغرق 10 دقائق فى اتخاذ القرار.





وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه، أن هناك تأييدا للوضع الفلسطيني والفكرة الفلسطينية ولكن هناك طرحا أمريكيا سمي طرح للسلام والازدهار وهو بعيد عن الحد الادنى المقبول فلسطينيا.





وأوضح أن هناك خيارين اما التفاوض في مستقبل الأيام بناء علي هذا الطرح أو يكون الرأى الفلسطيني والرأى العربي رافضين هذا الطرح .





وتابع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، أن عمليات السلام والمفاوضات يجب أن تتأسس بناء على المرجعيات الدولية وحل الدولتين .



