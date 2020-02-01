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وزير خارجية اليمن: تسوية أزمة القضية الفلسطينية تتحقق بهذه الطريقة

السبت 01/فبراير/2020 - 03:59 م
وزير خارجية اليمن
وزير خارجية اليمن
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شيرين عادل
قال محمد الحضرمي، وزير خارجية اليمن، إن الجمهورية اليمنية تؤكد من جديد مبدأها الثابت المؤيد لخيارات الشعب الفلسطيني.

وأكد "الحضرمي"، خلال كلمته بالمؤتمر الطارئ الذى عقدته جامعة الدول العربية لبحث تداعيات القضية الفلسطينية، أن الموقف اليمنى إزاء القضية الفلسطينية ينطلق من إيجاد حل عادل وشامل.

ولفت وزير خارجية اليمن، إلى أن تسوية الأزمة فى القضية الفلسطينية لا يتحقق سوى بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والمرجعيات التى طالما أقرها الاتحاد الدولى والأمم المتحدة.

وعقدت جامعة الدول العربية اليوم السبت دورة غير عادية للرد على عملية إحلال السلام في الشرق الأوسط أو ما يسمى بصفقة القرن.

وكان سفير دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، أعلن أول أمس الخميس، أن الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة أمس الجمعة، للمشاركة في أعمال الاجتماع غير العادي "الطارئ" لوزراء الخارجية العرب، بالإضافة إلى  أن وزراء الخارجية سيستمعون من أبو مازن للموقف الفلسطيني حول الخطة الأمريكية للسلام، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضي، وبحث سبل مواجهة جميع المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

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