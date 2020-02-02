ثكنة عسكرية.. سيد عبد الحفيظ يهاجم الكاف بعد اقتحام الجماهير مباراة الأهلي والهلال السوداني

هاجم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول للنادي الأهلي، عدم تطبيق حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني احتساب المباراة لصالح المادر الأحمر بعد إجبار الحكم على استكمال المباراة وهو مخالف للوائح الكاف.





وقال سيد عبد الحفيظ خلال مداخلة أخرها مع قناة "الأهلي": "في نص أحد القواعد في قانون كرة القدم الجديد، في حالة أي تصرف عدواني من جمهور المنافس خارج عن مجال الرياضة تحسب المباراة في لحظتها بانتصار الفريق المتضرر 2-0.. ولكن لننتظر ما سيقوم به الكاف".





وتابع: "الأهلي يبدأ التحرك من أجل تطبيق اللائحة واحتساب المباراة بفوز الأهلي بعد الأحداث التي جرت".





وأضاف خلال حديثه: "لائحة الكاف واضحة وصريحة ويجب إعتماد النتيجة إلى الأهلي، كنا نلعب في ثكنة عسكرية، ننتظر ما سيفعله الاتحاد الأفريقي لأن اللائحة واضحة".







وشعر لاعبو الأهلي والجهاز الفني للفريق بذعر بسبب إلقاء الزجاجات على اللاعبين والجهاز الفني. شهدت مباراة الأهلي ومضيفه الهلال السوداني أحداث شغب، بعد أن اقتحمت الجماهير أرضية ملعب "الجوهرة الزرقاء" معقل بطل السودان وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والتي حسمها التعادل 1-1.