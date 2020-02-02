أخبار الرياضة | الأمن السوداني يحتجز لاعبي الأهلي.. ماذا ينتظر قطبي الكرة المصرية بعد الصعود إلى ربع نهائي أبطال أفريقيا

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة على الساحة المحلية والعالمية، جاءت كالتالي:









- تأهل قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، إلى الدور المقبل من منافسات دوري أبطال إفريقيا بشق الأنفس، بعد أن حجز الثنائي مقعديهما في المركز الثاني من جدول الترتيب للمسابقة الإفريقية.









- قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على فريق ساوثهامبتون حيث سجّل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" والتي انتهت بفوز فريق ليفربول بنتيجة 4-0.









- فرض الأمن السوداني كردونا أمنيًا علي لاعبي الأهلي بعد إنتهاء المباراة ورفض خروجهم إلا بعد خروج جماهير الهلال تحسبا لوقوع مصادمات.









- قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيقه فوزه الـ24 أمام ضيفه ساوثهامبتون بأربعة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









- أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، عن موعد قرعة الدور الإقصائي دور الثمانية من بطولتى دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.



