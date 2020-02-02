بعد كورونا.. انتشار سلالة شديدة الخطورة من أنفلونزا الطيور

بعد انتشار فيروس كورونا الذي يثير حالة من الذعر العالمي، أعلنت الصين انتشار سلالة جديدة "شديدة" من فيروس "H1N1" المسبب لأنفلونزا الطيور.





وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر" قال مسئولون صينيون إن سلالة شديدة ظهرت من فيروس أنفلونزا الطيور في مقاطعة هونان الصينية.





وأضافوا أن تلك السلالة ظهرت في مزرعة، تقع بمدينة شاويانج، التابعة لمقاطعة هونان.





وتوفيت على إثر الفيروس 4500 دجاجة من بين 7850 دجاجة متواجدة في المزرعة.





وأعدمت الحكومة الصينية 17828 دجاجة نتيجة تفشي الفيروس.





وظهر فيروس أنفلونزا الطيور في عام 2003، وأسفر عن وفاة 400 شخص، بعد تفشيه في آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأجزاء من أوروبا.





وعلى صعيد كورونا، أسفرت السلالة الجديدة من الفيروس عن وفاة 259 شخصًا بحسب الأرقام الرسمية، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 11 ألف و791 حالة.



