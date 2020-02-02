AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد كورونا.. انتشار سلالة شديدة الخطورة من أنفلونزا الطيور

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:54 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
بعد انتشار فيروس كورونا الذي يثير حالة من الذعر العالمي، أعلنت الصين انتشار سلالة جديدة "شديدة" من فيروس "H1N1" المسبب لأنفلونزا الطيور.

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر" قال مسئولون صينيون إن سلالة شديدة ظهرت من فيروس أنفلونزا الطيور في مقاطعة هونان الصينية.

وأضافوا أن تلك السلالة ظهرت في مزرعة، تقع بمدينة شاويانج، التابعة لمقاطعة هونان.

وتوفيت على إثر الفيروس 4500 دجاجة من بين 7850 دجاجة متواجدة في المزرعة.

وأعدمت الحكومة الصينية 17828 دجاجة نتيجة تفشي الفيروس.

وظهر فيروس أنفلونزا الطيور في عام 2003، وأسفر عن وفاة 400 شخص، بعد تفشيه في آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأجزاء من أوروبا.

وعلى صعيد كورونا، أسفرت السلالة الجديدة من الفيروس عن وفاة 259 شخصًا بحسب الأرقام الرسمية، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 11 ألف و791 حالة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس غامض يضرب 4 دول آسيوية.. الصين ترفع حالة الطوارئ بعد 4 حالات وفاة.. فيديو

أول الخيط .. علماء صينيون: الخفافيش مصدر الإصابة بفيروس كورونا

لغز كورونا يحير العلماء.. هل كانت الثعابين سبب انتشار الفيروس القاتل

تفاعلي.. خريطة الدول التي تسلل إليها فيروس كورونا القاتل (محدث)

3 دول عربية.. خريطة تفاعلية توضح انتشار فيروس كورونا القاتل في العالم (محدث)

برلمانية: فيروس كورونا بعيد عنا ومصر متخذة كل الاحتياطات اللازمة

ترشيحاتنا

الاهلي يعلن التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة الهلال السوداني بأبطال إفريقيا

بعد إهداره هدفا للأهلي في شباك الهلال.. هاشتاج كهربا يتصدر تويتر ومغردون: منع مجزرة

بعد تسمم كلبة وأولادها.. رواد السوشيال يطالبون بمقاطعة سوق تجارية شهيرة بالإسكندرية

لماذا خرج أحمد فتحي من تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

ممنوع فتح الصنابير.. مياه المنوفية تعلن مواعيد غسيل الشبكات خلال فبراير

تشييع جنازة مدير منطقة سجون المنيا عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيش رعاية.. أم مصرية ملقاة 8 أيام بين الحياة والموت في قسم الطوارئ

هيونداي كريتا 2020 hyundai creta تتراجع 13 ألف جنيه.. صور

الأهلي ضد الهلال .. احتفال قفشة بهدف التقدم للمارد الأحمر | شاهد