سفير مصر بالسودان: الخطيب أصر على عدم الرحيل للاطمئنان على الجماهير.. فيديو

أكد حسام عيسى، سفير مصر في السودان، أن الأمن السوداني وفر حماية كاملة لبعثة الأهلي.





وقال حسام خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد : "الأمن السوداني وفر حماية كاملة للبعثة وكان هناك اتصالات مكثفة معهم لتأمين البعثة".





وأردف: "الأمن أرسل عربات لنقل الجماهير لكي يتمكنوا من الخروج من نطاق الملعب مثل البعثة الرياضية، والجميع بخير وصحة جيدة".





وأضاف: "محمود الخطيب أصر على عدم الرحيل حتى يطمئن على جميع الجماهير".





وأتم : "جميع المصريين الذين جاءوا إلى الملعب بخير ومتوجهين الآن إلى الفندق ثم بعد ذلك سنتوجه للمطار".