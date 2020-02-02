سميرة سعيدة تتألق بإطلالة جديدة أبيض وأسود.. شاهد

شاركت الفنانة سميرة سعيد جمهورها صورة جديدة لها بالأبيض والأسود، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الديفا بإطلالة كاجوال، وارتدت تي شيرت وچاكيت، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها، كما أنها لم تتكلف في ارتداء الاكسسوارات.

طرحت الفنانة سميرة سعيدة، أغنيتها الجديدة "هي"، من كلمات وألحان أدرينالين، وتوزيع كريم السلاوي".

الأغنية هي تتر مسلسل مغربي يحمل نفس الاسم، ومن المقرر عرضه على قناة MBC 5.

سميرة سعيد، شاركت مؤخرا في الموسم الخامس من برنامج المواهب الغنائية The Voice، ضمن مدربي الفرق المتنافسة، حيث شهد الموسم الخامس تعديلات على مستوى أسماء النجوم _المدربين_، بحيث استمر من مدربي الموسم الفائت كل من أحلام ومحمد ‏حماقي، فيما شغل الكرسيين الآخرين كل من راغب علامة وسميرة سعيد.