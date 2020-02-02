مصرع 20 شخصا في تنزانيا بسبب الزيت المبارك

لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم في حادث تدافع خلال قداس بشمال تنزانيا.





وأكد مسؤول حكومي لوكالة "رويترز" أن القداس المقام في استاد شمال تنزانيا، شهد تدافعا بين مئات الأشخاص أمس، السبت، مما أدى إلى مقتل 20 وإصابة 16، وأشار إلى أن هناك 5 أطفال من بين القتلى.





ووقع التدافع، حسب المسؤول، بسبب مسارعة المصلين للحصول على مسحة من الزيت المبارك"، حيث احتشد مئات الأشخاص في الاستاد، مساء السبت، في بلدة موشي قرب سفوح جبل كلمنجارو.





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وتخشى السلطات ارتفاع عدد القتلى بسبب "حجم الحشد والظلام الذى كان مخيما فى أثناء التدافع".





واجتذب القس بونيفايس موامبوسا حشودا ضخمة من خلال وعود للمصلين الذين يسيرون على ما وصفه بأنه "زيت مبارك" بالخير والشفاء من الأمراض.