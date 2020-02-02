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أخبار العالم

شاهد.. تركي يعتدي على عائلة سعودية خلال زيارة سياحية

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:29 ص
التركي الذي هدد العائلة
التركي الذي هدد العائلة السعودية
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محمد علي

تداول مغردون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر تهجّم أحد الأتراك على عائلة سعودية، أثناء توجههم لمصعد أحد المباني لمغادرته، خلال زيارة لهم إلى تركيا، وفق ما ذكرت صحيفة سبق السعودية.


وقام التركي بالتهجم على العائلة السعودية بلهجة عدوانية باللغة التركية، حيث ذهب خلف العائلة داخل أحد المباني، ورغم محاولة الأب الضغط على أزرار المصعد للمغادر، إلا أن التركي منع ذلك، وواصل تهجهمه الحاد، حتى سمع في آخر المطاف لهم بالمغادرة.


ويُعد المقطع المتداول حلقةً من سلسلة حوادث الكراهية والابتزاز والنصب التي يتعرض لها الخليجيون والسعوديون على وجه الخصوص في تركيا؛ وهو ما دفع المغرّدون إلى تجديد دعوتهم بمقاطعة السفر إلى تركيا.


وتتبع تركيا سياسة مناوئة للدول العربية والخليجية، حيث قامت بعملية غزو لسوريا قبل أشهر، وتقوم بإرسال المتمردين إلى ليبيا، وتدعم حكومة الوفاق التي تساندها مليشيات مسلحة.

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