العثور على جثة بأرض خلاء في الزقازيق

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثمان شاب في ظروف غامضة بمدينة الزقازيق.

وكانت مديرية الأمن قد تلقت إخطارا يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى السعيد محمد غريب، من قرية تفهنا الأشراف، ملقاة في أرض فضاء بالقرب من موقف المنصورة.

وفي هذا الصدد، قال أحمد عبدالعزيز، شاهد عيان: "إحنا مش عارفين مين اللي ارتكب الجريمة دي ولا إيه اللي حصل خلاهم يقتلوا الشاب ويرموه في الشارع بالشكل ده، واللي حصل ده بشع جدا، واللي عمل كده ناس مجرمين بجد ومفيش عندهم أي رحمة".

وأضاف : "إحنا واثقين إنهم لازم يتقبض عليهم في أقرب وقت، وياخدوا جزاءهم العادل، وأحكام تكون رادعة وتخوف أي حد يفكر يعمل الجريمة البشعة دي تاني".

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق، بقيادة رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ، حيث جرى فحص الجثمان وفرض طوق أمني حول مكان الواقعة.

كما باشرت فرق البحث الجنائي جهودها من خلال مراجعة كاميرات المراقبة وسؤال الشهود لتحديد آخر تحركات المجني عليه.

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدا لعرضه على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وما إذا كانت هناك شبهة جنائية.

وقد أثارت الواقعة حالة من الحزن والقلق بين الأهالي، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف الحقيقة وضبط المسؤولين.