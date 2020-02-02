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أخبار العالم

الأرياني: تقرير الأمم المتحدة يثبت الدور التخريبي للنظام الإيراني في اليمن

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:11 ص
الأرياني
الأرياني
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محمد علي

قال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني إن التقرير الصادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة والمقدم إلى مجلس الأمن عقب تحقيق استمر عاما، أكد الدور التخريبي للنظام الإيراني في اليمن.


وأوضح الأرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أن التقرير أكد دور إيران التخريبي في اليمن واستمرار حصول ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على منظومات صاروخية بينها كروز "برية" وطائرات مسيرة من طراز دلتا "إيرانية الصنع".


وأشار الوزير اليمني إلى أن الأسلحة الإيرانية المهربة لميليشيا الحوثي منذ الانقلاب ساهمت بشكل رئيسي في إطالة أمد الحرب واستمرار نزيف الدم اليمني والمعاناة الإنسانية، وإفشال الجهود التي بذلها الأشقاء والأصدقاء لإنهاء الانقلاب وإرساء تسوية سياسية للأزمة في اليمن.

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