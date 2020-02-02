زوجة براينت تطلب الاحتفاظ بهدايا الجمهور لزوجها بعد وفاته المأساوية

بعد وفاته معه ابنته في حادثٍ مآساوي، أعلنت فانيسا براينت، زوجة نجم السلة الأمريكي كوبي براينت، أنها ستحتفظ ببعض الهدايا التي تركها المشجعون في نصب كوبي التذكاري خارج مركز ستيبلز في مدينة لوس أنجلوس، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.









وكان المركز قد أقام نصبًا تذكاريًا، تكريما لوفاة نجم السلة، وابنته جيانا البالغة من العمر 13 عامًا، مع سبعة آخرين، في تحطم طائرة هليكوبتر في مدينة كالاباساس، جنوب ولاية كاليفورنيا، في 26 يناير الماضي.









من جانبه قال لي زيدمان، رئيس مركز ستيبلز: "لقد اتصلت بنا فانيسا وقالت إنها تريد الأشياء الموجودة عند النصب"، لذلك سنقوم بتصنيف كل واحد منهم، وأعني بذلك القمصان والرسائل وكرات السلة ولعب الأطفال، وسنضعها في حاويات مصنوعة خصيصًا وسنقوم بشحنها إلى العائلة".









وأضاف زيدمان أن الفكرة جاءت من فريق مانشستر أرينا وما فعله مع الهدايا التي تركها الجمهور بعد الهجوم الانتحاري الذي وقع عام 2017 والذي خلف 23 قتيلًا و139 جريحًا.









وفي أول مباراة لفريق لوس انجلوس "ليكرز" منذ وفاة كوبي وجيانا، ترك الفريق مقعدين فارغين وعليهم قميصان لهما وباقة ورد.