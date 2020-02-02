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أخبار العالم

المكسيك: فرنسا ستساعد في إجلاء عشرة من مواطنينا من مدينة ووهان

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:14 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 قالت وزارة الخارجية المكسيكية إن فرنسا ستساعد في إجلاء عشرة مواطنين مكسيكيين من مدينة "ووهان" الصينية التي تفشى فيها فيروس "كورونا" مؤخرا، وذلك في بيان مشترك لها مع وزارة الصحة.

وأضاف الخارجية المكسيكية - في بيان نقلته شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم /الأحد/ - أن المواطنين المكسيكين العشرة سيتوجهون أولا إلى فرنسا بعد أن يتم فحصهم والتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم تتعلق بالإصابة بهذا الفيروس.

وأشار البيان إلى أنه لدى وصول المكسيكيين العشرة إلى فرنسا فإنهم سيتبعون البروتوكولات الصحية التي وضعتها السلطات هناك وبعد ذلك سيتم إعادتهم إلى بلدهم.

وقد قامت العديد من الدول بإجلاء مواطنيها من مدينة "ووهان" عاصمة إقليم "هوبي" الصيني من بينها استراليا وألمانيا وفرنسا.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
 
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