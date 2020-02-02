طائرة مجهزة تتوجه إلى الصين لإعادة المصريين الراغبين.. شاهد

قام الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، ونائبه الطيار منتصر مناع، بتفقد الطائرة الخاصة من طراز اير باص A330/200 التابعة لشركة "سياف"، إحدى شركات وزارة الطيران المدنى، والتى تسع لـ297 راكبًا، والتي أقلعت صباح اليوم، الأحد، من مطار القاهرة الدولى متوجهة مباشرة إلى مطار ووهان بالصين لنقل المواطنين المصريين الراغبين فى العودة إلى مصر.





والتقى وزير الطيران المدنى، الركب الطائر والفريق الطبى التابع لوزارة الصحة المرافق للطائرة، واطمأن على تجهيزات الطائرة وتزويدها بجميع المستلزمات والمعدات الطبية الوقائية، حيث تم تدريب أطقم الضيافة الجوية على كيفية التعامل مع الركاب واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة منذ صعود الراكب على الطائرة وحتى وصوله إلى أرض الوطن لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية.



وأكد الطيار محمد منار أن ما تقوم به الوزارة من نقل المصريين المتواجدين بدولة الصين جاء من منطلق دورها الوطنى ومسئوليتها المجتمعية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تحرص على سلامة وحماية أبنائها في الخارج، فضلًا عن التعاون والتنسيق الفعال والمستمر مع أجهزة الدولة المختلفة ، كما أعطى توجيهاته لجميع المطارات المصرية باتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية الدقيقة.





وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية واللوجستية والتعليمات الصادرة عن وزارتى الطيران المدنى ووزارة الصحة والسكان وفقًا لمعايير وضوابط منظمة الصحة العالمية بجميع المطارات وتدريب وتلقين العاملين بجميع الإرشادات والتعليمات الوقائية.