الأمن يضبط راكبا في مطار القاهرة حاول تهريب عقاقير خارج البلاد

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي اليوم، الأحد، من ضبط راكب مسافر على طيران النيل إلى مدينة القصيم السعودية، وبحوزته كمية كبيرة من أقراص لعقاقير بهدف تهريبها إلى الخارج، وتم تحرير محضر بالواقعة.





وأثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين على متن رحلة شركة طيران النيل، المتجهة إلى مدينة القصيم، تم الاشتباه فى الراكب "ا. ع" وبفتح حقائبه وتفتيشها عثر مخبأ داخلها على 37 شريط بإجمالي 370‪ قرص من عقار Zolam، و24 شريطا بإجمالي 240‪ قرص من عقار Alprax، وعثر أيضا 38 شريطا بإجمالي 380‪ قرص من عقار Calmepam، وعلى 5 شرائط بإجمالي 50 قرصا من عقار restolam.





وأمر اللواء حسين منيع، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.





وتكثف سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي، من جهودها لإحباط كافة أشكال قضايا التهريب المختلفة، مع الركاب المسافرين إلى الخارج وإحباط محاولات إدخال الممنوعات إلى داخل البلاد عبر المطارات المصرية.