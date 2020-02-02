13 فبراير.. عاشور يفتتح مبنى نقابة المحامين بالمنيا

يفتتح سامح عاشور نقيب المحامين، مبنى النقابة بمدينة المنيا يوم 13 فبراير الجاري، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا.





وأوضح محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة عن المنيا، أن المبنى يضم 7 طوابق ويقام على مساحة 400 متر، ويستغل جزء منه استثماريا، إضافة للنشاط الإداري للنقابة الفرعية، وإقامة مطعم ومجموعة عيادات تخدم المحامين، كما تتواجد به قاعة مؤتمرات.



