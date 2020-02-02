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أخبار البلد

13 فبراير.. عاشور يفتتح مبنى نقابة المحامين بالمنيا

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:22 م
سامح عاشور، نقيب
سامح عاشور، نقيب المحامين
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حمادة خطاب
يفتتح سامح عاشور نقيب المحامين، مبنى النقابة بمدينة المنيا يوم 13 فبراير الجاري، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا. 

وأوضح محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة عن المنيا، أن المبنى يضم 7 طوابق ويقام على مساحة 400 متر، ويستغل جزء منه استثماريا، إضافة للنشاط الإداري للنقابة الفرعية، وإقامة مطعم ومجموعة عيادات تخدم المحامين، كما تتواجد به قاعة مؤتمرات. 

ويعقب حفل الافتتاح، لقاء مفتوح للنقيب العام مع محامي المنيا، وبدء الدورة الثالثة لمعهد المحاماة، وتسليم شهادات لخريجي الدورة الثانية للمعهد، إضافة لتكريم شيوخ المحامين، على أن يقام اللقاء في نادي الواي بمدينة المنيا.
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