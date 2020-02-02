مصرع عامل في مشاجرة مع آخرين ببنها

لقى عامل مصرعه إثر إصابته بثلاث طعنات نافذة بالجسد بمشاجرة مع آخرين بقرية الرملة التابعة لمركز شرطة بنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصرع عامل بقرية الرملة التابعة لمدينة بنها.

وعلى الفور تم إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية وتبين حدوث مشاجرة بين عامل بمقهى يدعى "س.م" والذى لقى مصرعه إثر 3 طعنات نافذة بالجسد مقيم قرية الرملة دائرة مركز شرطة بنها وبين آخرين قاموا بقتله بسلاح أبيض وفروا هاربين.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لسرعة ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.