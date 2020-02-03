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أخبار البلد

إجابات غير متوقعة.. استطلاع رأي ميدانى حول ختان الإناث.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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القسم الميدانى _ عدسة : علي الخشاب
بعد موت طفلة أسيوط بسبب الختان رصدى موقع صدى البلد آراء المواطنين وتم طرح سؤالا عليهم وهو هل الختان حرية شخصية أم جرم يعاقب عليه .
وقالت  نادية محمد أن ختان الإناث يعتبر من الجرائم المتكررة التي تتم في حق الإناث ويجب وضع قانون رادع عليها لما تتسبب به من أثار سلبية على المرأه وعلى حياتها الزوجية 

وأضاف محمود نبيل أن ختان المرأه غير مقبول قانونًا أو عرفًا وما يتم في القرى والمناطق النائية يعتبر جرم فادح ويجب ايقافه 

وتابعت سارة مجدى انها ترفض ختان الإناث بكل المقاييس لأنه يعتبر إهانة لكرامتها وتربيتها ويجب على الاباء الحفاظ عليها
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