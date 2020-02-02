بهاء أبو شقة: الحياة الحزبية في مصر ليست ضعيفة ..فيديو

أكد بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد: إن الحياة الحزبية في مصر ليست ضعيفة، وأن الديمقراطية في مصر في أفضل أحوالها، كما يتطلع لها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تلك الفترة.





واضاف بهاء أبو شقة خلال حواره لـ برنامج "حديث المساء" الذي يذاع علي فضائيه " ام بي سي مصر"، ان التنافس الحزبي يحقق الديمقراطية في البلاد، موضحا أن لهذا السبب تشهد مصر نشاط حزبي مكثف وازدهار غير مسبوق.





وأشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، إلي أن في خلال هذه الفترة، تريد السياسه المصرية أن يتواجد تكتل حزبي ثلاثي، يمثل الليبرالية بقيادة الوفد واليسار والوسط ، لافتا إلى أن حزب الوفد متواجد بقوة على الساحة وايضا حزب مستقبل وطن، والذي له تواجد كبير على الساحة.





وقال بهاء أبو شقة، إنه إذا كان هناك تواجد حزبي لازم لدعم الديمقراطية في مصر، فان الاحزاب التي تتمثل في الليبرالية واليسار والوسط متواجدة على الساحة بشكل قوي بالفعل.





واوضح ان دور حزب الوفد تجلي في التعديلات الدستورية الأخيرة في المؤتمرات والاجتماعات، وتسليط الضوء الدائم عليها وعلى الحاجة لها، وضرورتها لمستقبل أفضل للوطن.





وتابع أبو شقة، أن الحزب دائما مايحترم التصويت الداخلي له والراي والراي الاخر ، وان مصر تشهد حزب قوي ووليد في تلك الفتره وهو "مستقبل وطن".