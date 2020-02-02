هنتعشى إيه النهاردة.. طاجن فول بالخضار والبيض وبطاطس مشوية بالجبنة وزلابية ملونة

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".
ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.
ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.
طريقة عمل طاجن فول بالخضار والبيض لنجلاء الشرشابى
مقادير طاجن فول بالخضار والبيض
فول مدمس
فلفل رومى أخضر
بصل طماطم
كمون ناعم سمنه
بيض
ملح فلفل أسود
بقدونس مفروم
طريقة عمل طاجن فول بالخضار و البيض
* شوحى البصل فى السمنة ثم ضيفى الفلفل والطماطم والكمون والبقدونس ثم ضيفى الفول وقلبى
* صبى الخليط فى طاجن ثم ضيفى البيض عيون ورشى على الوجه الملح والفلفل الأسود
* أدخلى الطاجن الفرن حتى النضج وقدميه.
طريقة عمل بطاطس مشوية بالجبنة للشيف شربيني
مقادير بطاطس مشوية بالجبنة
بطاطس قاورما
بارميزان مبشورة
زيت زيتون
توابل ايطالى
بقدونس
ثوم
زعتر
روزمارى
طريقة عمل بطاطس مشوية بالجبنة
* اخلطى الثوم و الزعتر و الزيت مع التوابل و الروزمارى
* تبلى البطاطس بالخليط ثم تشوح فى طاسة من الجانبين
* ارفعى البطاطس فى بايركس و تدخل الفرن لمدة 15 دقيقة ثم ترفع و ترش بالبقدونس و الجبنة و تدخل مرة اخرى حتى تسيح الجبنة و تقدم بالهنا.
الحلو:
طريقة عمل زلابية ملونة لنجلاء الشرشابي.
مقادير زلابية ملونة:
2 كوب دقيق
ملعقة كبيرة نشا
رشة ملح
ملعقة صغيرة خميرة فورية
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
2 كوب ماء لون طعام صحى
زيت
شربات
طريقة عمل زلابية ملونة
* إخلطى الدقيق والخميرة والملح والسكر و نشا و فانيليا ثم ضيفى الماء وقلبى حتى تحصلى على عجينة سائلة
* قسمى العجينة وضيفى ألوان الطعام المختلفة ثم إتركى العجينة لتتخمر
* يمكنك إضافة القليل من الماء إذا كانت العجينة سائلة غليظة القوام جدًا
* قطعى العجينة بالملعقة مبللة بالماء وإقليها فى الزيت ثم ضيفى الشربات وقدميها