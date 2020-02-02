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توك شو

رئيس «الصوت والضوء» يكشف العروض الجديدة في صباح البلد

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:12 م
صباح البلد
صباح البلد
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قسم التوك شو
يقدم برنامج «صباح البلد» الذي يذاع على قناة «صدى البلد» غدا الاثنين فقرة متميزة مع الإعلامي محمد جاد والذي حاور محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء. 

يكشف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء خلال الحلقة عن آخر التطورات التي طرأت على عروض الصوت والضوء وإمكانية التوسع في هذه العروض لتشمل أماكن جديدة .

برنامج «صباح البلد» يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.

كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. 

كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

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