مانشستر سيتي ضد توتنهام.. القائم يحرم أجويرو من التقدم.. والحظ يقف مع أبناء مورينيو

انتهت 30 دقيقة من عمر المباراة بين فريقي مانشستر سيتي وتوتنهام بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا على ملعب توتنهام هوتسبر فى الجولة الـ25 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .
وبدء اللقاء بالسيطرة من جانب مانشستر سيتي ومحاولات رجال جوارديولا تهديد مرمى الخصم غير أن الهجمات ظلت بعيدة عن القائمين والعارضة ، بينما اعتمد توتنهام على الهجمات المرتدة فى إنتظار خطأ من دفاع المان .
وراجع حكم الفيديو المساعد كرة خطرة بتدخل من سترلينج على ديلي آلي لكن اتضح عدم أحقيتها باحتساب بطاقة حمراء في الدقيقة 12 .
وجاء أول تهديد على مرمى توتنهام في الدقيقة 24 من جانب كيفين دي بروين الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء أمسكها هوجو لوريس.
وحرم القائم هدف لأبناء جوارديولا بعد تسديدة قوية من سيرجيو أجويرو في الدقيقة 27 فاصطدمت بقدم هوجو لوريس وارتدت من القائم الأيسر.
ويفتقد توتنهام في مباراة اليوم، لخدمات كل من، نجمه الأول هاري كين، وموسى سيسوكو، بالإضافة إلى بن دافيس، بسبب الإصابة.
يحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب البريميرليج، برصيد 51 نقطة، متأخرًا عن ليفربول المتصدر بـ 22 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.