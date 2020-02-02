AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مانشستر سيتي ضد توتنهام.. القائم يحرم أجويرو من التقدم.. والحظ يقف مع أبناء مورينيو

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:16 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
Advertisements
حسن العمدة
انتهت 30 دقيقة من عمر المباراة بين فريقي مانشستر سيتي وتوتنهام بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا على ملعب توتنهام هوتسبر فى الجولة الـ25 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

وبدء اللقاء بالسيطرة من جانب مانشستر سيتي ومحاولات رجال جوارديولا تهديد مرمى الخصم غير أن الهجمات ظلت بعيدة عن القائمين والعارضة ، بينما اعتمد توتنهام على الهجمات المرتدة فى إنتظار خطأ من دفاع المان .

وراجع حكم الفيديو المساعد كرة خطرة بتدخل من سترلينج على ديلي آلي لكن اتضح عدم أحقيتها باحتساب بطاقة حمراء  في الدقيقة 12 .


وجاء أول تهديد على مرمى توتنهام في الدقيقة 24 من جانب كيفين دي بروين الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء أمسكها هوجو لوريس.

وحرم القائم هدف لأبناء جوارديولا بعد تسديدة قوية من سيرجيو أجويرو في الدقيقة 27 فاصطدمت بقدم هوجو لوريس وارتدت من القائم الأيسر.

ويفتقد توتنهام في مباراة اليوم، لخدمات كل من، نجمه الأول هاري كين، وموسى سيسوكو، بالإضافة إلى بن دافيس، بسبب الإصابة.

يحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب البريميرليج، برصيد 51 نقطة، متأخرًا عن ليفربول المتصدر بـ 22 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوفر حظا.. وصول ليونيل ميسي إلى حفل التتويج بجائزة الكرة الذهبية 2019

جوارديولا: أجويرو ليس له بديل

الدوري الإنجليزي.. نوريتش سيتي يتقدم 1-0 أمام توتنهام في الشوط الأول

التشكيل المتوقع لفريقي مانشستر سيتي وايفرتون قبل مباراة اليوم

10 غيابات عن موقعة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد توتنهام | القائم يحرم الريدز من التقدم..وسبيريز يرد بـ مورا

ترشيحاتنا

فصلت رأسها عن جسدها.. سيدة تقتل ابنتها لقضاء ليلة مع عشيقها.. صور

بـ فستان شفاف ومجوهرات فخمة.. أحلام تثير الجدل

أزمة في الصفاقسي بسبب حسين السيد

متحدث الوزراء يكشف عدد العائدين من مدينة ووهان بالصين

شاهد .. أهالي المعادي يضعون صورة لـ خالد بشارة على المنازل

جثة قرصان داخل قفص حديدي في عمق مياه تثير الذعر في تبوك السعودية.. صور

AdvertisementS

وداع مؤثر.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي بعد ٢٣ عاما داخل النادي

مشهد جديد يورط الهلال السوداني فى أحداث مباراة الأهلي بأبطال إفريقيا .. شاهد

لو ميسي كان ضيعها.. محمد شبانة يدافع عن كهربا

الكاف: لا يمكن اعتبار الهلال السوداني خاسرا أمام الأهلي لهذا السبب

تغريدة مثيرة من نبيل الحلفاوى حول مميزات عدم تصدر الأهلى مجموعته فى دورى أبطال أفريقيا.. شاهد

قرار جديد من مرتضى منصور بخصوص إعلان موقف الزمالك من السوبر الأفريقي

شطة يكشف عن عقوبات صارمة في انتظار الهلال السوداني بعد أحداث لقاء الأهلي

اخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف حول أحداث مباراة الأهلي والهلال.. واتحاد الكرة يدرس تأجيل القمة

قرعة دوري أبطال أفريقيا | تعرف على موعد اصطدام الزمالك والأهلي مع الفريق الأفريقية

أزمة في الصفاقسي بسبب حسين السيد

مدرب ناشئي إنتر ميلان لجمهور الأهلي: تعودوا على إهدار الفرص من كهربا

يوم الوداع.. رسالة موجعة من شريف إكرامي لـ جماهير الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. طاجن فول بالخضار والبيض وبطاطس مشوية بالجبنة وزلابية ملونة

بـ البرنس والفوطة.. زوجة محمود العسيلي تثير الجدل في شهر العسل

مضاعفات قاتلة.. ماذا يحدث للجسم عند الإصابة بـ فيروس كورونا ؟