شاهد مواصفات وأسعار بريليانس V6 الجديدة في مصر

وصلت السيارة بريليانس V6 الجديدة الى مصر من خلال الوكيل "البافارية" , وتتوافر السيارة بثلاث فئات الأولى ديلوكس والثانية جراند ديلوكس والثالثة فلاج شيب , وتأتى بضمان لمدة 3 سنوات أو 100,000 كم أيهما يأتي أولًا ضد عيوب الصناعة .





وتأتي السيارة بمحرك بسعة 1.5 لتر مع تيربو بقوة 151 حصانا وعزم 220 نيوتن.متر مع ناقل أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 نسب.





أبعاد السيارة تبلغ 4620/ 1922/ 1727 ملم للطول/ العرض/ الارتفاع مع قاعدة عجلات 2725 ملم.





وتتوافر السيارة بريليانس V6 الجديدة في مصر بأسعار الفئة الأولى ديلوكس بسعر 309,900 جنيه والثانية جراند ديلوكس بسعر 329,900 جنيه والثالثة فلاج شيب بسعر 349,900 جنيه مصري.





أما التجهيزات الأساسية للسيارة فتشمل في مجال الأمان وسائد هوائية في الأمام، أنظمة ESP للثبات الإلكتروني، طوارئ التصادم، مراقبة ضغط الإطارات، نقاط تثبيت مقعد الطفل، كما أن فرامل السيارة تتكون من أسطوانات مهواة في الأمام وأخرى مصمتة في الخلف.





أما التجهيزات من الخارج فتشمل عجلات رياضية من قياس 18 بوصة، زجاج ملون لتقليل حرارة الشمس، مستشعرات في الخلف للمساعدة في إيقاف السيارة مع مساعد الإيقاف، مصابيح ضباب في الأمام، وحدات ليد للإضاءة في وقت النهار.





في الداخل هناك نظام تحكم بالمناخ أوتوماتيكي مع مخارج في الخلف، مقاعد مغطاة بالجلد، نظام دخول وتشغيل المحرك بدون مفتاح، مفتاح ذكي للتحكم عن بعد، مثبت سرعة، قفل تلقائي، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، كمبيوتر رحلات، مقاعد أمامية قابلة للتعديل في 4 اتجاهات، وهناك شاشة وسطية من قياس 10.4 بوصة، مدخل USB، نظام ذكي لربط الهاتف بالإنترنت، واي فاي، GPS، بلوتوث و4 مكبرات للصوت.





في الفئة الثانية جراند ديلوكس والتي يزيد سعرها عن الأولى بـ 20,000 جنيه تزيد التجهيزات بمستشعرات في الأمام، إضاءة أمامية أوتوماتيكية، كسوة من الجلد لعجلة القيادة، فتحة سقف بانوراما و6 بدل أربعة مكبرات للصوت.





أما الفئة الأخيرة فلاج شيب والتي يزيد سعرها عن الثانية بـ 20,000 جنيه أيضًا فتصبح العجلات من قياس 19 بوصة، وتزيد الوسائد الهوائية بأخرى جانبية مع مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا.