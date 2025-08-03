حزب الجيل: مصر واجهت مخطط الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إنّ استمرار دخول قوافل المساعدات المصرية إلى قطاع غزة رغم التحديات والمعوقات الميدانية، يعكس التزام مصر التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني.

وقال إن هذا الدور الممتد على مدار أكثر من 7 عقود يجسد وقوف مصر الدائم إلى جانب القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر قدّمت أكثر من 150 ألف شهيد دفاعًا عن فلسطين، وساهمت بمليارات الدولارات من اقتصادها لصالح الشعب الفلسطيني.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مصر، عقب 7 أكتوبر، واجهت العالم بموقف حاسم عبّر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكّدًا أن هدف الاحتلال من الحرب هو تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين.

ولفت إلى أن مصر واجهت هذا المخطط عبر دبلوماسية نشطة بدأت رئاسيًا ثم استكملتها وزارة الخارجية، مشيرًا إلى دور مؤتمر القاهرة للسلام في كشف جرائم الحرب الإسرائيلية وتغيير مواقف عدد من الدول الأوروبية تجاه الصراع.

وتابع، أنّ الشاحنات المصرية التي تدخل غزة لا تحمل فقط مساعدات غذائية، بل تشمل أيضًا معدات لترميم البنية التحتية، وذلك ضمن خطة الإعمار المصرية، التي تعد ردًا عمليًا على التساؤلات الدولية بشأن الخطط المطروحة لإغاثة الفلسطينيين.

وأكد أن مصر تقدّم يوميًا الخبز والوجبات الساخنة، وأن المساعدات الأخيرة شملت أيضًا موادًا لإصلاح ما تهدّم، مما يعكس التزام القاهرة بتنفيذ وعودها والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.