مشاركة مميزة للجالية المصرية في البحرين بانتخابات الشيوخ.. والنساء في الصدارة

شهدت الجالية المصرية في مملكة البحرين مشاركة لافتة في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط تنظيم دقيق وتعاون مجتمعي كبير، بحسب ما أكدته الدكتورة أميرة البيطار، عضو اتحاد الجالية المصرية بالبحرين.

وقالت البيطار، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إن أبناء الجالية قدّموا نموذجًا وطنيًا مشرفًا، متحدّين دعوات المقاطعة، وموصلين رسالة واضحة بأن المصريين في الخارج جزء لا يتجزأ من العملية الديمقراطية.

وأضافت أن العملية الانتخابية جرت في أجواء منظمة وآمنة داخل مقر السفارة المصرية في المنامة، منوهة بأن الاستعدادات شملت التنسيق المسبق عبر اجتماعات "زووم" بين السفارة وأبناء الجالية، لتوضيح خطوات التصويت وتفادي الأخطاء.

كما أشادت بالحضور النسائي اللافت، موضحة أن العديد من السيدات المصريات حرصن على التوجه إلى مقر التصويت منذ الصباح الباكر، وساهمن في توفير وسائل النقل لمن لا يملكن وسيلة انتقال، في صورة تعكس وعيًا سياسيًا متزايدًا بين المصريات بالخارج.