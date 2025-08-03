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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

177 لجنة انتخابية حول العالم.. ومشاركة قوية من المصريين بالخارج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أشادت الدكتورة أميرة البيطار، عضو اتحاد الجالية المصرية بالبحرين، بحسن تنظيم العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ بالخارج، والتي شملت 177 لجنة موزعة على سفارات وقنصليات مصر حول العالم.

وأكدت خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن العملية سارت بسلاسة تامة دون تسجيل أي حوادث تُذكر، ما يعكس مستوى الجدية في التنظيم والتنسيق بين الجهات الرسمية وأبناء الجاليات.

وأضافت أن تميز البحرين بقرب المسافات وسهولة الوصول إلى مقر السفارة ساعد في ارتفاع نسب التصويت، خاصة مع الدعم الذي قدّمه متطوعون من أبناء الجالية لتسهيل الإجراءات للناخبين.

ولفتت إلى أن المصريين بالخارج باتوا أكثر وعيًا بأهمية دورهم في دعم الدولة، حيث يُمثل كل صوت في صناديق الاقتراع دعمًا للاستقرار، و"رصاصة في وجه الإرهاب"، بحسب وصفها.

مجلس الشيوخ العملية الانتخابية الجالية المصرية اتحاد الجالية المصرية البحرين

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