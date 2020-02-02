بعد سقوط مانشستر سيتي .. كم نقطة يحتاجها ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي

حقق فريق توتنهام فوزا مستحقا علي مانشستر سيتي بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب توتنهام هوتسبر فى الجولة الـ25 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





وبهذه النتيجة يقفز توتنهام الي المركز الخامس برصيد 37 نقطة، بينما تجمد مانشستر سيتي في وصافة ترتيب البريميرليج، برصيد 51 نقطة، متأخرًا عن ليفربول المتصدر بـ 22 نقطة.





ويحتل ليفربول صداراة الدوري الإنجليزي برصيد 73 من 24 فوزًا حققهم في المسابقة، مع تعادل وحيد كان أمام مانشيستر يوناتيد دون تلقي أي هزيمة في الدوري حتى الان.





ويبقي السؤال "ما الذي يحتاجه ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي بعد غياب حوالي 30 عامًا دون التتويج باللقب؟" .





وفي حالة فوز ليفربول بمبارياته الـ6 المقبلة، حتي لو فاز مان سيتي بجميع مبارياته سيصل الريدز إلى 91 نقطة، ويتوج رسميا بمسابقة الدوري الإنجليزي.