شاهد.. عودة أعظم سباق تسارع في العالم الجزء التاسع.. فيديو

تطل قناة Motor Trend علينا في شهر سبتمبر من كل عام بأعظم سباق تسارع في العالم وفقًا لهم، وتأخرت القناة الشهيرة هذا العام ولكنها لم تحرمنا من الجزء التاسع.

في هذا الجزء الجديد نرى تشكيلة متنوعة جدًا من السيارات وتشمل كلًا من تويوتا سوبرا، مكلارين سينا، فورد موستانج شيلبي GT350، بورش 911 كاريرا S، جاكوار XE SV Project 8، مرسيدس AMG GT 63، بي ام دبليو M850i، بنتلي كونتيننتال GT، بي ام دبليو M2 Competition، أستون مارتن DBS سوبرليجيرا، لامبورغيني أوروس وأخيرًا دودج تشالنجر هيلكات Red Eye بالهيكل العريض.

هذا التنوع الجميل والكبير بين السيارات هو ما يجعله فعليًا أعظم سباق تسارع في العالم ولن نطيل الكلام عليكم يمكنكم الاستمتاع به في الفيديو أدناه ومشاهدة السيارة الفائزة في السباق.