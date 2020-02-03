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رياضة

المصري: لا نخشى مواجهة اى فريق فى كأس الكونفدرالية.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:30 ص
حسن عمار فى مداخلة
حسن عمار فى مداخلة مع الاعلامي هاني حتحوت
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حسن العمدة
أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري، ورئيس بعثة الفريق في نيجيريا، أنه لا يفرق مع المصري أي منافس يواجهه في ربع نهائي الكونفيدرالية.

وقال عمار في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "المصري مستعد لمواجهة أي منافس، ننتظر القرعة يوم الأربعاء ولنرى من هو الطرف الآخر أمامنا في ربع النهائي".

وتابع أن الفوز على رينجرز أمر هام لمصالحة الجماهير واستعادة الثقة للاعبين مرة أخرى بعد فترة من عدم التوفيق.

ولفت إلى أن رحلة السفر إلى نيجيريا والتنقلات مثلا عبئًا بدنيًا شاقًا على الفريق وهو ما استعد له إيهاب جلال مدرب المصري بشكل جيد من خلال اصطحاب 17 لاعبًا فقط منهم 3 حراس مرمى.



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