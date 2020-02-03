مفاجاة.. الزمالك يلمح للتراجع عن موقفه ويخوض السوبر الافريقي في قطر

لمح احمد مرتضى منصور، عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، الي تراجع ادارة القلعة البيضاء عن موقفها بشأن خوض لقاء السوبر الافريقي امام الترجي التونسي في قطر.





أ كد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنهم تفهموا صعوبة نقل مباراة السوبر الافريقي خارج قطر بسبب أمور تعاقدية.





وتابع أحمد مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك " إحنا والكاف في مركب واحد وتفهمنا موقف الكاف والاتحاد الافريقي تفهم موقفنا".



