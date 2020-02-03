مفاجاة.. الزمالك يلمح للتراجع عن موقفه ويخوض السوبر الافريقي في قطر

لمح احمد مرتضى منصور، عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، الي تراجع ادارة القلعة البيضاء عن موقفها بشأن خوض لقاء السوبر الافريقي امام الترجي التونسي في قطر.
أكد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنهم تفهموا صعوبة نقل مباراة السوبر الافريقي خارج قطر بسبب أمور تعاقدية.
وتابع أحمد مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك " إحنا والكاف في مركب واحد وتفهمنا موقف الكاف والاتحاد الافريقي تفهم موقفنا".
وأضاف" مرتضى منصور وأمير وأنا لن نذهب إلى قطر ولن نحضر اللقاء، الكاف بعدما شاهد المستندات التي تقدمنا بها، أكدوا لنا على حقنا الكامل فيما فعلناه وأبلغونا بتوفير التأمين الكامل للبعثة هناك، وحال عدم وجود مخاطبة رسمية من الاتحاد القطري بتوفير التأمين الكامل سيتم نقل اللقاء".